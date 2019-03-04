وزير البترول: حريصون على توطيد التعاون مع المؤسسات العلمية والأكاديمية

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة إنبى والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى في مجالات التدريب والبحث العلمي والدراسات العليا وتقديم الاستشارات، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون آخر في المجالات ذاتها بين شركة بتروجت والأكاديمية.





وقام بالتوقيع عليهما كل من المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس علاء خشب العضو المنتدب لشركة إنبى الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية بحضور عدد من قيادات قطاع البترول وقيادات الأكاديمية وأساتذتها.





وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عقب التوقيع حرص قطاع البترول على توطيد التعاون مع المؤسسات العلمية والأكاديمية وتبادل الخبرات لربط الجانب العملى والتطبيقى بالجانب الأكاديمى،منوها إلى أن توقيع مثل هذه البروتوكولات بمثابة مبادرة متميزة تدعم استراتيجية وزارة البترول وشركاتها في تطبيق أسلوب علمى ممنهج لتطوير قدرات الكوادر البترولية والارتقاء بالمهارات لديهم كما يعكس حرص الوزارة على اتاحة فرص التدريب والتطوير وتوفير كافة الإمكانيات بقطاع البترول للمساهمة في بناء القدرات للطلاب الجامعيين خاصة أن قطاع البترول غنى بكوادره المؤهلة التي يمكن ان تسهم في هذا المجال بما يمتلكونه من خبرات متميزة.





من جانبه،أكد د. إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية أهمية البروتوكولات الموقعة مع قطاع البترول والذى يعد نموذجًا ناجحًا يدعو للفخر في ظل ماحققه من نتائج وانجازات ملموسة مؤخرا تؤكد على كونه أحد أهم القطاعات الرائدة في تحقيق التنمية ودفع عجلة الاقتصاد ، مشيرا ان ماتحقق من نجاحات في مجال الغاز في البحر المتوسط و التواجد القوى للشركات البترولية انبى وبتروجت في الدول العربية يبرهن على ذلك بقوة.





وأضاف أن البروتوكولات تعد بداية حقيقية لمزيد من التعاون المثمر بين الجانبين مؤكدا أن الاكاديمية تضع كافة طاقاتها وامكانياتها العلمية والبحثية لتقديم برامج تدريبية وشهادات تخصصية وبرامج دراسية من الجامعات الأوروبية تفى باحتياجات القطاع في التأهيل العلمى للعنصر البشرى ، مشيرا إلى أن الاكاديمية تضم أحدث التكنولوجيات العلمية ونظم المحاكاة لأنشطة البترول والغاز.



