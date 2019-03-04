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اقتصاد

تراجع مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الاثنين

الإثنين 04/مارس/2019 - 10:30 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 14803 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 2398 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 18763 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 716 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1804 نقطة.

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