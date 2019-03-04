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أخبار البلد

اليوم.. مدبولي يترأس المجموعة الاقتصادية ويبحث التعاون مع مسؤول البنك الأوروبي

الإثنين 04/مارس/2019 - 10:48 ص
صدى البلد
محمود مطاوع
يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لبحث زيادة سبل التعاون بين مصر والبنك.

كما يترأس "مدبولي"، اليوم، اجتماع المجموعة الاقتصادية ويحضره وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام.

ويناقش الاجتماع القضايا الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء الجهود التي بذلت في هذا الصدد، وأسفرت عن بنية تشريعية جاهزة، ودورة إجراءات أكثر تيسيرًا، على النحو الذي يساهم في جذب أكبر حجم من الاستثمارات الخارجية وإيجاد فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، كما يناقش توفير السلع الاساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

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