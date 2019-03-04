مصرع 3 أطفال أسفل عجلات سيارة نقل بالمنوفية

لقي 3 أطفال بقرية كفر داوود التابعة لمدينة السادات بمحافظة المنوفية، مصرعهم، بعد أن صدمتهم سيارة نقل خلال عبورهم الطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



تلقى اللواء سمير أبو زامل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع 3 أطفال صدمتهم سيارة خلال مرورهم طريق كفر داود - السادات بجوار كوبرى السمك.



وتم نقلهم إلى مستشفى السادات، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.