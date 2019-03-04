السياحة تنظم دورة تدريبية لمفتشي الرقابة على المنشآت الفندقية

نظمت وزارة السياحة، دورة تدريبية لمفتشي قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بالوزارة لتعريفهم على المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية؛ وذلك على يد خبراء من منظمة السياحة العالمية متخصصين في تصنيف الفنادق؛ بحضور الدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة للتدريب وعبد الفتاح العاصي رئيس قطاع الرقابة علي المنشآت الفندقية بالوزارة.



يأتي ذلك فى ضوء الخطوات التنفيذية التي تقوم بها الوزارة للانتهاء من تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية لتتواكب مع المعايير الدولية والتي تعد أحد المحاور الاساسية التي يتضمنها برنامج الاصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة في نوفمبر الماضي لتطوير القطاع.



ومن المقرر أن تستمر هذه الدورة التدريبية خلال الفترة من ٣ مارس الجاري وحتى نهاية شهر أبريل المقبل، يبدأ بعدها التطبيق العملي بنزول المفتشين الى الفنادق.



وقالت الدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة للتدريب إن هذه الدورة التدريبية تنقسم الى جزئين الأول عبارة عن محاضرات نظرية للمتدربين، والثاني يتضمن التطبيق العملي بنزول المتدربين الى الفنادق، مضيفة أنه سيتم تدريب المفتشين لأول مرة على استخدام "تابلت" مصنعة خصيصًا لهذا الهدف، وذلك لإدخال التكنولوجيا الحديثة علي نظام التفتيش والرقابة علي المنشآت الفندقية.



ومن جانبه، أوضح عبد الفتاح العاصي أن تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية والتي لم تُحدث منذ 2006 سيكون لها دور كبير في تحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين ورفع تنافسية الفنادق المصرية لتتواكب مع المعايير العالمية الحديثة، مشيرا إلى أنه سيتم تدريب ٤٤ من مفتشي الوزارة والذين تم تقسيمهم الى مجموعتين كل واحدة تتكون من ٢٢ مفتشا.



وأضاف أن مفتشي الوزارة بعد أن يجتازوا الجانبين العملي والنظري من التدريب سيتم منحهم شهادة معتمدة من منظمة السياحة العالمية للتفتيش والرقابة على الفنادق فيما يتعلق بتطبيق المعايير الحديثة لتصنيف الفنادق.