شاهد.. مجلس الوزراء يرد على فيديو قناة الجزيرة

علَق هاني يونس، مستشار رئيس مجلس الوزراء، على فيديو نشرته قناة الجزيرة القطرية بعنوان "رحلة مخاطر تلاميذ البحيرة"، مؤكدًا أننا نعيش في حرب من الجيل الرابع التي تستخدم فيها كل أدوات السوشيال ميديا للترويج للأكاذيب والشائعات.



وقال "يونس" في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن "الكذب لا ينجح مطلقا أمام الصدق والحق، ولذلك تفشل كل محاولات الجزيرة وداعميها في بث الفتن بين صفوف الشعب المصري"، لافتا إلى أن مجلس الوزراء يصدر تقريرًا لتوضيح الحقائق يوما بعد يوم للرد على أي كذبة تنشرها الجماعات الارهابية عبر كتائبها الإلكترونية من خلال المركز الإعلامى، وإصدار تقرير توضيح الحقائق لدحض أكاذيب الجماعات الإرهابية.



وناشد مستشار رئيس الوزراء، المواطنين عدم الالتفات لتلك الشائعات التي تبثها اللجان الإليكترونية للجماعات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن وسائل التواصل الاجتماعي ينشر عليها أي كلام باطل ويتم مشاركته دون أي سند من الواقع.