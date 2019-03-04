ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شاهد.. مجلس الوزراء يرد على فيديو قناة الجزيرة

الإثنين 04/مارس/2019 - 12:31 م
صدى البلد
آيات أحمد
علَق هاني يونس، مستشار رئيس مجلس الوزراء، على فيديو نشرته قناة الجزيرة القطرية بعنوان "رحلة مخاطر تلاميذ البحيرة"، مؤكدًا أننا نعيش في حرب من الجيل الرابع التي تستخدم فيها كل أدوات السوشيال ميديا للترويج للأكاذيب والشائعات.

وقال "يونس" في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن "الكذب لا ينجح مطلقا أمام الصدق والحق، ولذلك تفشل كل محاولات الجزيرة وداعميها في بث الفتن بين صفوف الشعب المصري"، لافتا إلى أن مجلس الوزراء يصدر تقريرًا لتوضيح الحقائق يوما بعد يوم للرد على أي كذبة تنشرها الجماعات الارهابية عبر كتائبها الإلكترونية من خلال المركز الإعلامى، وإصدار تقرير توضيح الحقائق لدحض أكاذيب الجماعات الإرهابية.

وناشد مستشار رئيس الوزراء، المواطنين عدم الالتفات لتلك الشائعات التي تبثها اللجان الإليكترونية للجماعات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن وسائل التواصل الاجتماعي ينشر عليها أي كلام باطل ويتم مشاركته دون أي سند من الواقع.

ترشيحاتنا

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بشأن 6 قضاة

نوال الزغبي بإطلالة أنيقة في كواليس برنامج بيت الكل

شغل وأكل كمان.. قصة وظيفة تضمن لصاحبها 1700 جنيه يوميا حال عشقه للشوكولاتة

هناكل إيه النهاردة؟.. برجر نباتي وبطاطس مشوية بالليمون.. والحلو: كيك صيامي بالشيكولاتة

ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يهدي مانشستر سيتي الصدارة

بالأسماء.. لاعبو الأهلي الغائبون عن مباراة بتروجيت

علاج مصري للقضاء على السرطان .. قريبا

المرأة الشيطان تثأر لكرامتها بالدم

مجلة إفريقية: مصر وإثيوبيا والسودان على وشك إنهاء أزمة سد النهضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 4 -3- 2019 والقنوات الناقلة

شاهد.. الطفلة ريماس ضحية جديدة لـ أسلاك الكهرباء

انتحار سيدة من الطابق الخامس بالسلام بسبب الاكتئاب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

نوال الزغبي بإطلالة أنيقة في كواليس برنامج بيت الكل

بن أفليك يظهر مع حبيبته السابقة في العرض الخاص لفيلمه Triple Frontier.. صور

إحباط تهريب طن بانجو داخل سيارات اسمنت بقناة السويس..صور

فيديو

شاهد.. رأي الشارع في مشروع قانون تجريم تربية الكلاب بدون ترخيص
استشاري مشروع محور روض الفرج: مصري 100 % .. فيديو
شاهد.. مجلس الوزراء يرد على فيديو قناة الجزيرة
شاهد.. استشاري تغذية: الشاي الأخضر والزبادى بالليمون ليس لهما علاقة بالتخسيس
الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس: هناك فرص لسقوط أمطار.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟