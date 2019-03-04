ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات اليوم

الإثنين 04/مارس/2019 - 12:32 م
صدى البلد
محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، ومالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، ومالت تعاملات المصريين للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 14909 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2409 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 18893 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 710 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 1793 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.20% ليصل إلى مستوى 481 نقطة.

ترشيحاتنا

الكويت تجري تعديلات في إقامة الأجانب.. والقنصلية المصرية ترد

الكهرباء تكشف تفاصيل حادث حريق الدقى.. فيديو

تعطل قطارين بسيدي جابر بالإسكندرية وتلفيات بسيطة في المحطة..صور

محمد عودة يحشد أسلحة بتروجيت لاصطياد الأهلى فى بتروسبورت

علي جمعة يكشف عن عبادة يثيبك الله عليها ولو كنت منشغلا عنها

مزارع يقتل زوجته وينتحر.. والسبب

سعر الدولار والعملات أمام الجنيه اليوم الاثنين

الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس: هناك فرص لسقوط أمطار.. فيديو

3 غسالات وثلاجتان شروط الزواج في الشرقية.. وعشاء الحماة قاعدة أساسية..صور

الحبيب الجفري يحذر من فعل شائع بـ فيسبوك يعادل إثمه قتل مؤمن

علاج مصري للقضاء على السرطان .. قريبا

الزراعة تكشف حقيقة ظهور نوع جديد من أنفلونزا الطيور..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

نوال الزغبي بإطلالة أنيقة في كواليس برنامج بيت الكل

بن أفليك يظهر مع حبيبته السابقة في العرض الخاص لفيلمه Triple Frontier.. صور

إحباط تهريب طن بانجو داخل سيارات اسمنت بقناة السويس..صور

فيديو

استشاري مشروع محور روض الفرج: مصري 100 % .. فيديو
شاهد.. مجلس الوزراء يرد على فيديو قناة الجزيرة
شاهد.. استشاري تغذية: الشاي الأخضر والزبادى بالليمون ليس لهما علاقة بالتخسيس
الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس: هناك فرص لسقوط أمطار.. فيديو
شاهد.. قداس يجمع مسلمين ومسيحيين في كنيسة بـ الموصل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟