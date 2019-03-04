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تعليم

رئيس جامعة القاهرة يعلن 3 خطوات لتطوير التعليم

الإثنين 04/مارس/2019 - 02:03 م
صدى البلد
ياسمين سامي
قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن التعليم هو الشغل الشاغل للقيادة السياسية الآن، موضحا أن تطوير التعليم هو الطريق الوحيد لإحداث التقدم، فهناك مشاكل في تطوير نظام التعليم في مصر تكمن في العقل المستقل.

وأضاف الخشت، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التعليم في مصر الذي يحمل عنوان «تطوير التعليم.. التحديات وآفاق النجاح» والذي يعقد بين جامعة القاهرة ومؤسسة أخبار اليوم، ويقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن جامعة القاهرة أطلقت مشروعًا لتطوير العقل المصري وهو «العلم من أجل العلم»، مؤكدا أنه لن يوافق على أي مشروع بحثي لا يقدم حلولا للمشكلات المجتمعية.

وأشار إلى أن أحد مشاكل التعليم في مصر هو الالتزام بالإجابة النموذجية، والتي يجب تغييرها لتنوع طرق التفكير، مضيفا أن جامعة القاهرة حققت تقدم بنسبة 100% في تصنيف QS للتخصصات العلمية، مقارنة بعام 2017.

وأعلن أن إصلاح التعليم يتطلب 3 خطوات وهما: تغيير طرق التفكير، والإصلاح الوجداني، وتجديد الخطاب الديني، مشيرا الى ضرورة تكوين منظومة جديدة لإحداث التقدم، قائلا "لا تنمية اقتصادية إلا بإصلاح العقل المصري وتطوير العقل الديني"، حيث إن بناء الإنسان هو أساس كل نهضة وتقدم، وهو ما نعمل عليه حاليا في جامعة القاهرة.

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