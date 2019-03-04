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محافظات

رفع 6395 قمامة ومخلفات من المقالب العشوائية بالشرقية خلال فبراير

الإثنين 04/مارس/2019 - 03:26 م
رفع ٦٣٩٥ قمامة ومخلفات
رفع ٦٣٩٥ قمامة ومخلفات من المقالب العشوائية بالشرقية
محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن وحدة التدخل البيئي السريع قامت خلال شهر فبراير ٢٠١٩ برفع ٦٣٩٥ م٣ قمامة ومخلفات بناء من المقالب العشوائية المنتشرة بمراكز(فاقوس – الإبراهيمية -الحسينية - أبو كبير - ديرب نجم )، وذلك تنفيذًا لخطة محافظة الشرقية للتخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وقال "فخري عبد العزيز" مستشار المحافظة لشئون البيئة والنظافة والتجميل إن وحدة التدخل البيئي السريع قد قامت بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة تحت إشراف المهندس صبحي الهادي مدير الإدارة العامة للنظافة بالديوان العام ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بحصر المقالب العشوائية المنتشرة بنطاق المحافظة وتوجيه المعدات واللوادر والسيارات لرفع القمامة ونفلها للمدفن الصحي والتنبيه على الأهالي بعدم إلقاء القمامة بتلك الأماكن وتسويرها حفاظًا عليه وحتى لا تتحول لمقالب قمامة مرة أخرى تتسبب في انتشار الروائح الكريهة وتضر بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح مستشار المحافظ لشئون البيئة والنظافة والتجميل أنه خلال شهر فبراير ٢٠١٩ تم الانتهاء من رفع ٦٣٩٥م٣ قمامة باستخدام ١٢ سيارة و٢ لودر بواقع ٢٩٣ نقلة خلال ٨ أيام لنقلها للمدفن الصحي.

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