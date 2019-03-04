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رياضة

جروس يتسلم تقريرا عن لاعبي الزمالك المستبعدين من رحلة أنجولا

الإثنين 04/مارس/2019 - 03:29 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي - ملك موسى
يتسلم السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقريرا عن اللاعبين المستبعدين من رحلة أنجولا من ايمن عبدالعزيز المدرب المساعد خلال الساعات المقبلة.

وطالب السويسري كريستيان جروس من مدربه المساعد ان يتضمن التقرير مدي التزام كل في التدريبات وكان جروس استبعد كهربا وطارق حامد ومحمد عنتر ومحمد إبراهيم من رحلة أنجولا التي فاز بها الزمالك علي بترو أتليتكو الأنجولي بهدف دون رد.

يتصدر نصر حسين داي الجزائري المجموعة برصيد 7 نقاط، ومن خلفه جورماهيا الكيني برصيد 6 نقاط، ثم الزمالك ثالثا برصيد 5 نقاط، وفي المركز الأخير بترو أتلتيكو الأنجولي بـ4 نقاط.

ويلتقي الفريق الأبيض مع جورماهيا يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب في الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات.

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