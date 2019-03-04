ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أبناء ترامب مطلوبون للشهادة ضده في اتهامات باستغلال السلطة

الإثنين 04/مارس/2019 - 07:51 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رشا عبدالوهاب
أعلنت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الاثنين، أنها وسعت دائرة التحقيقات في الاتهامات الموجهة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعاقة سير العدالة واستغلال السلطة لتشمل طلب وثائق من 81 شخصا، بعدما كانت قد طلبت هذه الوثائق من 60 شخصا فقط.

وأصدرت اللجنة لأأسماء هؤلاء الأشخاص الذين يعملون كمساعدين له في البيت الأبيض، أو من الذين عملوا معه في حملته الانتخابية خلا ترشحه للرئاسة في 2016. 

ومن بين أولئك الذين تلقوا طلبات من اللجنة هم أبناء ترامب، ومكتب التحقيقات الفيدرالي "إف. بي. آي" ، ومنظمة ترامب، وموقع ويكيليكس.

جاء ذلك بعد تأكيدات جيري نادلر أن ترامب انتهك القانون، موضحا أن الكونجرس ملتزم بتوفير قائمة الانتهاكات التي ارتكبها البيت الأبيض.

وقال نادلر إنه "على مدار السنوات القليلة الماضية ، تهرب ترامب من المساءلة عن هجماته شبه اليومية على القواعد والمعايير القانونية والأخلاقية والدستورية الأساسية لدينا".

وتابع أن ""هذا وقت حرج لأمتنا، ونحن نتحمل مسئولية التحقيق في هذه الأمور وعقد جلسات استماع للجمهور للحصول على كل الحقائق".

وفي بيان مختصر، أعلنت سارة ساندرز أن البيت الأبيض تسلم خطاب اللجنة، لكنها لم تشر إلى أسماء المطلوبين للشهادة.

وستستخدم اللجنة هذه الوثائق لتحديد الشهود الذين سيدلون بشهادتهم في الأشهر المقبلة.

ترشيحاتنا

وزير الدفاع يطالب بالوعي لمواجهة العمليات الممنهجة للتشكيك في إنجازات مصر

شاهد.. مجلس الوزراء يرد على فيديو قناة الجزيرة

#تركي_آل_الشيخ يتصدر تويتر

وفاة متسابقة "ذا فويس" الأمريكي

جدول مباريات الدوري من الأسبوع 26 وحتى الـ 30

مروان محسن وجيرالدو وأجايي يقودون هجوم الأهلي أمام بتروجيت لانتزاع الوصافة

التحقيقات : الزوج قتل مراته وأصحابه اغتصبوا صديقتها.. حبس 3 متهمين والبحث عن 2 آخرين في حادث بولاق

إنفوجراف.. تفاصيل المرحلة الثالثة من حملة 100 مليون صحة

جونيور آجايي هداف الأهلي في الدوري الممتاز حتى الآن.. فيديو

العثور على جثة مطرب بريطاني شهير منتحرا داخل شقته .. صور

تشكيل الأهلى أمام بتروجت.. الشناوى بحراسة المرمى ونيدفيد يقود الوسط

شاهد.. لحظة تكون إعصار كارثي في أمريكا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية مش بتحارب الإرهاب بس.. ضابط ينقذ مشردة وأحفادها من الشارع ويوفر لهم مسكنًا..صور

بشاير الخير.. خضراوات عضوية بسعر التكلفة في بنها..صور

وفد من بحوث المياه يزور أوغندا لبدء أعمال مشروع درء مخاطر الفيضان.. صور

جاستين تمبرليك لزوجته جيسيكا بيل في عيد ميلادها: علمتيني أحب الدنيا.. صور

شاهد.. ولادة عنزة بعين وأذن واحدة لأول مرة بالغردقة

فيديو

تنمية المشروعات المتوسطة: سنمول مصانع صغار المستثمرين بالمعدات ورأس المال
نيفين جامع: نوفر برامج تأهيل للشباب ليصبحوا أخصائيي تصدير.. فيديو
أصالة تطرح برومو كليب بنت الأكابر.. فيديو
الأهلي يضرب بتروجيت بهدف أجايي .. فيديو
نيفين جامع: السيسي أمر بالعمل في 13 مجمعا صناعيا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟

هل تؤيد مقترح بسن قانون لمعاقبة مروجي الشائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي؟