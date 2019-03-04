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رياضة

الأهلي ينهي الشوط الأول متقدما على بتروجيت بهدفين في الدوري .. فيديو

الإثنين 04/مارس/2019 - 08:01 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد رشاد
أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أحداث الشوط الأول أمام ضيفه بتروجيت متقدما بهدفين دون رد ، في المباراة التى يستضيفها ملعب بتروسبورت فى إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الممتاز.

وتقدم اللاعب النيجيري جونيور آجاي بالهدف الأول فى الدقيقة الثامنة من زمن المباراة بعد عرضية متقنة من الجانب الأيسر بعد ضربة الركنية التي نفذها ناصر ماهر، ليسددها آجاي برأسه داخل شباك محمد أبو النجا حارس الفريق البترولي .

وسجل الهدف اللاعب النيجيري جونيور آجاي فى الدقيقة الثامنة من زمن المباراة بعد عرضية متقنة من الجانب الأيسر بعد ضربة الركنية التي نفذها ناصر ماهر، ليسددها آجاي برأسه داخل شباك محمد أبو النجا حارس الفريق البترولي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز الثاني الذي لعب 3 مباريات أكثر، بينما ينفرد الزمالك بالصدارة برصيد 52 نقطة.

أما بتروجيت فنجح في الهروب من قاع الجدول واستقر في المركز 13 برصيد 25 نقطة أبعدته بفارق ضئيل للغاية عن منطقة الهبوط.

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