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أحمد موسى: أبو العينين لم يتدخل في عملي .. والوطنية ودعم مصر نهج صدى البلد.. فيديو

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:39 م
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبو العينين
هاني حسين
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن جماعة الإخوان الإرهابية وقنواتها تحاول التشكيك في قناة صدى البلد، ولكن لن يستطيع أحد التشكيك في قناة صدى البلد ووطنيتها.

وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا: "منذ تواجدي في قناة صدى البلد منذ عام 2014، وخطة رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورمتوسطي، واضحة وهو لم يتدخل في عملي إطلاقا".

وتابع: "أبو العينين لم يتدخل في عملي إطلاقا وخط القناة معروف وهو الخط الوطني وده واجب بلدنا علينا، والوطنية ودعم مصر هو نهج القناة".

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