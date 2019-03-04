جرعة هيروين تنهي حياة فتاة بدار السلام

لقيت فتاة فى عقدها الثانى مصرعها إثر تناولها جرعة هيروين زائدة بدار السلام، تم تحرير محضر وأمرت النيابة العامة بتشريح جثة المتوفية لبيان سبب الوفاة واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.



كان قسم دار السلام قد تلقى بلاغا من الأهالى بالعثور على فتاة متوفية داخل شقتها بالمنطقة، على الفور انتقل رجال المباحث.



تبين من التحريات الأولية أن الفتاة مسجلة آداب عامة ومشهور عنها تناول مخدر الهيروين وليلة الحادث تبين تناولها جرعة هيروين زائدة توفيت على أثرها.

