الشيوخ الأمريكي يفتح تحقيقا حول حاشية ترامب

أطلقت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تحقيقا جديدا واسعا، في الدائرة المحيطة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب مزاعم سوء استخدام السلطة، وطالبت بالحصول على وثائق من عشرات الأشخاص بينهم ابنيه "دونالد جونيور وإيريك"، وصهره جاريد كوشنر.



وقال رئيس اللجنة الديمقراطي جيري نادلر، في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الفضائية، مساء الإثنين، حدد فيه الدعوة المفاجئة للحصول على وثائق من أقارب ترامب وغيرهم من الأفراد والكيانات: "هذا وقت حساس بالنسبة لشعبنا، وعلينا مسؤولية التحقيق في هذه الأمور وعقد جلسات لكي يحصل عامة الناس على جميع الحقائق".



وبين هؤلاء المدير المالي لمنظمة ترامب ألن ويسلبرج، ورئيس الاستراتيجية السابق في البيت الأبيض ستيف بانون، ومحامي ترامب الخاص جاي سيكولو، وغيره من المساعدين السابقين، ومؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج.



من جهتها، قالت المتحدثة سارة ساندرز، إن البيت الأبيض تسلم طلب "نادلر"، وأن المسؤولين المعنيين "سيراجعونه ويردون عليه في الوقت المناسب".



وصرَّح "نادلر"، في وقت سابق، بأنه "من الواضح أن الرئيس عرقل العدالة. مهمتنا حماية سيادة القانون" لكنه أشار إلى أن من السابق لأوانه جدا التفكير في ضرورة مساءلته.