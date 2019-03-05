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رياضة

تعرف على مواجهات الجولة الأولى لدوري الترقي المؤهل للقسم الثاني

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 09:10 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
تنطلق منافسات المجموعة الثانية من مسابقة دوري الترقي في دوري القسم الثالث المؤهل لمسابقة الدوري الممتاز ب، يوم السبت الموافق 9 مارس، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا.

وجاءت المواجهات على النحو التالي:

البنك الأهلي vs الشرقية

السكة الحديد vs نجمة سيناء

بينما يحصل المالية على راحة

ويقام نظام مسابقة دوري الترقي على خوض المباريات الذهاب والعودة وصعود الأول والثاني من كل مجموعة ليكون العدد 6 أندية ينضمون إلى مسابقة دوري القسم الثاني.

وجاءت تقسيمة المجموعات كالتالى:

المجموعة الأولى:

1- كيما أسوان
2- شبان قنا
3- بترول أسيوط
4- أبو كساه

المجموعة الثانية:

1- الشرقية
2- نجمة سيناء
3- السكة الحديد
4- مالية كفر الزيات
5- البنك الاهلي

المجموعة الثالثة:

1- الحرية
2- مياه البحيرة
3- بيلا
4 - دكرنس
5- بدواي

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