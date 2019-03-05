سعر صرف العملات العربية اليوم الثلاثاء 5-3-2019

تباينت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء، 5 مارس 2019، وفقا لأحدث بيانات صادرة من البنك المركزي المصري.
وسجل سعر صرف الريال السعودي 4.65 جنيه للشراء، و4.69 جنيه للبيع، والدينار الكويتى 57.50 جنيه للشراء و57.87 جنيه للبيع، متراجعا 3 قروش، ووصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 4.75 جنيه للشراء 4.78 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودي 4.65 جنيه للشراء، و4.69 جنيه للبيع، والدينار الكويتى 57.50 جنيه للشراء و57.87 جنيه للبيع، متراجعا 3 قروش، ووصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 4.75 جنيه للشراء 4.78 جنيه للبيع.