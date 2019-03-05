سعر صرف العملات العربية اليوم الثلاثاء 5-3-2019

تباينت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء، 5 مارس 2019، وفقا لأحدث بيانات صادرة من البنك المركزي المصري.



وسجل سعر صرف الريال السعودي 4.65 جنيه للشراء، و4.69 جنيه للبيع، والدينار الكويتى 57.50 جنيه للشراء و57.87 جنيه للبيع، متراجعا 3 قروش، ووصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 4.75 جنيه للشراء 4.78 جنيه للبيع.

