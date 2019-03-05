بعد الإعلان عنها على الإنترنت.. ضبط 759 عبوة دواء مجهولة المصدر في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد مروجي الأدوية المستوردة مجهولة المصدر على صفحات التواصل الاجتماعى، وبحوزته 759 عبوة دواء مختلفة الأنواع مجهولة المصدر بالقليوبية.



وأعلنت وزارة الداخلية في بيان اليوم، الثلاثاء، أنه استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل والتصدي للجرائم المعلوماتية المستحدثة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ومتابعة ورصد أنشطة العناصر الإجرامية والعمل على ضبطهم، فقد رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن إدارة إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر للمواطنين.



ونظرًا لما يشكله ذلك من خطورة على الصحة العامة للمواطنين، فقد أسفرت جهود البحث من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات وإجراء التحريات أن مرتكب الواقعة المدعو "عمر. ع"، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان – القليوبية".



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وتم ضبط جهاز هاتف محمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها، وباستكمال التفتيش عُثر على 759 عبوة دواء مستوردة أنواع مختلفة.



وبفحص الأدوية المضبوطة بمعرفة أحد المفتشين المختصين، أفاد بأنها مجهولة المصدر ومهربة من الجمارك وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور بيعها بالمخالفة لأحكام القانون.



وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة وأكد قيامه بإنشاء الصفحة المُشار إليها للترويج لبيع أدوية مهربة من الخارج بغرض تحقيق أرباح مادية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.