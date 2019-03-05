وفد حقوقي يصل جنيف لتوضيح الحقائق بشأن الأوضاع في مصر أمام مجلس حقوق الإنسان

وصل وفد حقوقي مصري، يضم منظمتي ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية المرأة والتنمية في الإسكندرية، إلى جنيف اليوم، الثلاثاء، للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ40 لأعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.





ويعقد الوفد أولى ندواته على هامش الدورة غدًا، الأربعاء، عن الإرهاب وحقوق الإنسان في قصر الأمم المتحدة.

وقال سعيد عبد الحافظ، مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إنّ هناك أهمية بالغة لمشاركة منظمات حقوق الإنسان المصرية في أعمال المجلس الدولي لحقوق الإنسان، موضحًا في بيان عنه قبل قليل، أنّ قضية الإرهاب وحقوق الإنسان من أكثر القضايا الملحة على أجندة حركة حقوق الإنسان المصرية.وأكد عبد الحافظ أنّه ثبت بالدليل القاطع أنّ هناك تسييسا لملف حقوق الإنسان، لصالح جماعات إرهابية تمارس العنف والقتل ضد المدنيين في الشرق الأوسط، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، التي تحاول خداع الرأي العام العالمي، باستخدام مصطلحات حقوقية لتشويه الأوضاع في مصر.وأوضح مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أنّ مهمة الوفد الحقوقي المصري في أعمال الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان، تتركز على توضيح الحقائق بشأن الأوضاع في مصر للرأي العام الدولي، من خلال الندوات واللقاءات الخاصة مع المعنيين بملف حقوق الإنسان، سواء على مستوى ممثلي البعثات الدبلوماسية أو نشطاء حقوق الإنسان الأوروبيين.من جانبها، قالت عايدة نور الدين، رئيس جمعية المرأة والتنمية، إنّ الجمعية والملتقى وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما، سينفذان عدة أنشطة في اجتماعات الدورة الـ40 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، بما يحقق المصلحة المباشرة للمواطن المصري.