أسباب وتفاصيل حادث البحيرة.. راح ضحيته 6 وإصابة 30.. صور

أكد مصدر أمني بمديرية أمن البحيرة، أن حادث الزراعى الذي راح ضحيته 6 قتلى و30 مصابا سببه قيام سائق سيارة أجرة 4567 "ميكروباص" الدوران من إحدى الفتحات ( الشرعية) فتصادف قدوم السيارة الأولى 9928 /51494 ( نقل بمقطورة - دمياط ) خلفه بذات الاتجاه فاختلت عجلة القيادة بيد قائدها ولم يتمكن من تفادي "الميكروباص" واصطدم بها مما تسبب في انحرافها وانقلبت على جانب الطريق وتخطى الثانية للطريق الآخر ( تجاه الإسكندرية ) وتوالى اصطدام باقي السيارات بها.



وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة كفرالدوار يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى السريع أمام قرية معمل القزاز اتجاه الإسكندرية بدائرة المركز وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم ط د س 9928 /51494 ( نقل بمقطورة - دمياط ) قيادة "إبراهيم أ 52 سنة "سائق ومقيم ثان المحلة بالغربية والسيارة رقم ب ي ج 4567 ( ميكروباص ) قيادة "جمعة ع ا 32 سنة" سائق ومقيم قرية معمل القزاز بدائرة المركز، والسيارة رقم ب أ د 2973 ( ميكروباص ) قيادة "حسنى ع م 27 سنة "سائق ومقيم أبوحمص، والسيارة رقم ب ه ج 3897 ( ميكروباص ) قيادة " أحمد خ ا 35 سنة، سائق ومقيم المحمودية، والسيارة رقم ب د ج 8471 ( ميكروباص ) قيادة خالد م ا 40 سنة سائق ومقيم أبوحمص.



أثناء سير السيارة الثانية بالطريق المشار إليه ( تجاه القاهرة ) ومحاولة قائدها الدوران من إحدى الفتحات( الشرعية ) تصادف قدوم السيارة الأولى خلفه بذات الاتجاه فاختلت عجلة القيادة بيد قائدها ولم يتمكن من تفاديها واصطدم بها والتى انحرفت وانقلبت على جانب الطريق وتخطى الثانية للطريق الآخر ( إتجاه الإسكندرية ) وتوالى اصطدام باقي السيارات بها.



أسفر الحادث عن وفـــاة كل من قائد السيارة الثانية، ( 5 ) من مستقلي السيارات وهم: "بركات سعد محمد 32 سنة عامل ومقيم بمدينة أبوحمص، عبدالرحمن عبدالكريم زكى17 سنة طالب، محمد ياسر أحمد عطا 17 سنة طالب، رمضان سالم نعيم سرحان40 سنى عامل، سامي عبدالفتاح سرحان 52 سنة عامل" مقيمين قريتى قومبانية لوقين، معمل القزاز بدائرة المركز وكذا إصابـة عدد (30 ) من قائدى ومستقلى السيارات [ جروح وكدمات واشتباه كسور وما بعد الارتجاج.



وتم الدفع بالعدد المناسب من سيارات الإسعاف وتم نقل جثامين المتوفيين لمشرحتي مستشفتى كفر الدوار ودمنهور العام ونقل جميع المصابين كالتالى ( 16 لمستشفى كفر الدوار العام، 14 لمستشفى دمنهور العام ) لإسعافهم وتلقى العلاج اللازم.



وجار متابعة خروجهم وتم تحويل المدعو سليمان سعد حرب 39 سنة عامل من مستشفى دمنهور للمستشفى الجامعى بالإسكندرية.



انتقل اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة لموقع الحادث وإلى مستشفتى كفر الدوار ودمنهور العام لمتابعة سرعة إنهاء إجراءات تسليم جثامين المتوفين لذويهم والاطمئنان على حالة المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.



وحدثت تلفيات بالسيارات وأزيلت آثار الحادث وتم تسيير حركة المرور تنسيقًا والإدارة العامة للمرور عقب حدوث إعاقة جزئية بالطريق لمدة 20 دقيقة.



أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق والتى انتقلت لمعاينة جثث المتوفين ومحل الحادث وسؤال المصابين وتحرر المحضر اللازم المركز وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

