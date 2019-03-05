تعرف على تشكيلة الهلال السعودي والعين الإماراتي في دوري أبطال آسيا

أعلن زوران ماميتش المدير الفنى لنادى الهلال السعودى تشكيل فريقه لمواجهة فريقه السابق العين الإماراتي فى المباراة التى تنطلق بعد قليل، في افتتاح بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية.



وجاء تشكيل الهلال ضد العين كالتالى:



عبد الله المعيوف، محمد البريك، كارلوس إدواردو، علي البليهى، جيوفنكو، الشلهوب، ياسر الشهرانى، جوميز، كنو، ديجينك، محمد جحفلى. وعلى مقاعد البدلاء عبدالملك الخيبرى، كادش، باهبرى، الواكد، عبدالرحمن اليامى، وليد عبدالوهاب، نواف شراحيلى.



فى المقابل يدخل خوان كارلوس جاريدو مدرب العين مباراة اليوم بتشكيل يضم:



خالد عيسى، تونجو دومبيا، إسماعيل أحمد، عامر عبدالرحمن، بيرج، أحمد برمان، بندر الأحبابى، محمد فايز، مهند سالم، شيوتانى، ريان يسلم، وعلى مقاعد البدلاء محمد بوسندة، سعيد مصبح، خالد عبدالرحمن، محمد عبدالرحمن، دياكيه، سعيد السعدى، جمال معروف.