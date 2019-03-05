رسميًا.. إيقاف حكم مباراة الرجاء المغربي ونهضة البركان لمدة عام

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، عبر موقعه الرسمي عن إيقاف الحكم الكاميروني أنطوان ماكس ديبادو إسوما، الذي قاد المباراة التي جمعت فريق الرجاء البيضاوي، أمام مضيفه نهضة بركان، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية.



وأوضح الكاف أنه تم إيقاف الحكم المذكور لمدة سنة، بعد الأخطاء التحكيمية الكبيرة التي شهدتها المواجهة المذكورة بين الفريقين، إذ احتج مسؤولي النادي الأخضر بعد نهاية المباراة.



وأوقف الكاف الحكم الكاميرون لمدة سنة بعد مطالبة مسؤولي الرجاء بفتح تحقيق في المباراة، والاطلاع على الأخطاء التي ارتكبها الحكم وحرم من خلالها الرجاء من فوز محقق.



وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف على أرضية الملعب البلدي لبركان، بعدما ألغى الحكم الكاميرون هدفا محققا للرجاء الرياضي، بدعوى خطأ.

