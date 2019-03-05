الأرصاد: الأمطار الغزيرة والرعدية مستمرة غدًا وهذا هو موعد تحسن الطقس

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم يشهد حالة من عدم الاستقرار حيث تتساقط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري، والقاهرة وشمال وجنوب سيناء خفيفة على شمال الصعيد.



وأوضح «عبد العال»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على فضائية «dmc» أن الأمطار ستستمر غدا ولكن ستنخفض، وسوف تنحصر على السواحل الشمالية الشرقية، وشمال الوجه البحري وسيناء فقط، مع نشاط للرياح على شمال سيناء وشمال البلاد.



وتابع، أن فرص سقوط الأمطار سوف تنعدم نهاية الخميس المقبل، على أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيًا حتى تعود لمعدلاتها الطبيعية لتصل لـ 22 درجة مئوية مع نهاية الأسبوع، مشددًا على أن هذه هى آخر موجة ممطرة تشهدها البلاد خلال فصل الشتاء لهذا العام.