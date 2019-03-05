أمين الفتوى لمن يريد تعدد الزوجات: لا تهدم بيتا وتبني آخر.. فيديو

نصح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الرجال الذين لديهم رغبة في تعدد الزوجات قائلا "لا تهدم بيتا وتبني آخر".



وقال عثمان، في رده على سؤال "هل الزواج للمرة الثانية مع رفض الزوجة الأولى حرام؟ إن الزوجة الأولى لها حرية الاختيار في الاستمرار في الحياة الزوجية أو طلب الطلاق.



وأشار إلى أنه من باب رد الجميل للزوجة الأولى أن يخيرها الزوج في أنه يرغب في الزواج مرة أخرى لسبب عنده أو حاجته للزواج مرة ثانية.

