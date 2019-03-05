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أحمد موسى: الفريق مهاب مميش قدم نموذجا رائعا ومجهودا مميزا لقناة السويس

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 08:31 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
حسام الحارتي
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم تشغيل الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد اليوم واستقبل سفنًا عملاقة، مضيفا أن بشاير الخير للدولة المصرية بدأت في الظهور.

وأضاف موسي خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن بدء بشائر التنمية في منطقة قناة السويس بدأت في الظهور، من خلال الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد، واستقبال السفن العملاقة.

ووجه موسى التحية للفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس على المجهود الباسل المبذول داخل هيئة قناة السويس، معلقا: "قدم نموذجا رائعا".

وتابع: ميناء شرق بورسعيد سيكون قلب العالم، وأكبر الموانئ في المنطقة".

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