اكتشاف تاريخي.. شفاء شخص بريطاني من فيروس الإيدز

أعلن فريق من الأطباء البريطانيين علاج شخص مصاب بفيروس نقص المناعة "الإيدز"، ليعد الحالة الثانية التي يتم علاجها من هذا الفيروس.



وقال الفريق الطبي وفق ما نقلته إذاعة "بي بي سي" البريطانية إن هذا المريض، توقف عن تناول أدوية علاج الإيدز، وذلك عقب تناوله هذه الأدوية لمدة 18 شهرا، إلا أن الفريق أكد أن هذا ليس معناه شفاءه بشكل كامل من هذا الفيروس.



وأضافت الإذاعة البريطانية أن هذا المريض أصيب بفيروس الإيدز في عام 2003، ثم بسرطان الغدد الليمفاوية، وذلك قبل حصوله على خلايا جذعية من شخص مقاوم لفيروس الإيدز، ليشفى من الإيدز والسرطان معا.



يذكر أن باحثين من جامعة لندن وكلية إمبريال كوليدج في لندن وكامبردج وأكسفورد، شاركوا في التوصل إلى هذا الاكتشاف التاريخي.



