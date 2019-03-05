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أحمد موسى: السيسي حريص على تنفيذ الخطط كافة التي أعلن عنها

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 08:35 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
حسام الحارتي
قال الإعلامي أحمد موسي، إن الدولة في أشد الاحتياج إلى مزيد من الأعمال، موجها الشكر والتقدير للعاملين داخل الدولة وهيئة قناة السويس.

أضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي "، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي حريص على تنفيذ كافة الخطط التي يعلن عنها، متابعا: "الرئيس السيسي حريص على التنمية في مجالات الصناعة والاستثمار والتجارة".

أكد "موسى" أن تنمية ميناء بورسعيد تم بأيدي مصرية خالصة، موضحا أن المنطقة الروسية داخل ميناء شرق بورسعيد هي أول منطقة خارج أراضيها، تتواجد على الأراضي المصرية.

أوضح "موسى" أن مشروعات التنمية التي تقوم بها الدولة تقوم بتغير حركة النقل البحري.

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