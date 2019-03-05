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الإفتاء: عناصر الإخوان خوارج ويهدمون مقاصد الشريعة الإسلامية.. فيديو

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 10:07 م
صدى البلد
هاني حسين
قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن عناصر جماعة الإخوان مجموعة من الخوارج لأنهم يدعون إلى دين لم يأت به سيدنا محمد، لأن الدين الإسلامي يدعو للرحمة والاستقرار ودعم مقاصد الشريعة الخمس.

وأضاف "عمران " في حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج " 90 دقيقة" المذاع على قناة " المحور"، أن جماعة الإخوان لم تكتسب شرعية منذ تأسيسها وكان لها جماهيرية وهمية، وعملت على هدم مقاصد الشريعة التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وتابع:" انتهجت الجماعة الإرهابية مسلسل من العنف، وانتهجوا الكذب المتعمد، وكانوا يدعون إلى دين مواز".

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