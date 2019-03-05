البابا تواضروس الثانى يلتقي كهنة مصر الجديدة .. صور

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم لقاءً بكهنة كنائس قطاع مصر الجديدة، حيث تم عقد اللقاء بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بشيراتون، كما أجاب البابا تواضروس الثاني على أسئلة الآباء الكهنة.



حضر اللقاء نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس ألماظة وعزبة الهجانة وشرق مدينة نصر.



كان قداسة البابا تواضروس قد التقى الفترة الأخيرة بكهنة قطاعي ألماظة، عزبة الهجانة، شرق مدينة نصر و حدائق القبة والعباسية والوايلي بينما التقى أمس بكهنة إيبارشية القوصية ومير.