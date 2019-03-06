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منوعات

ظهور النمر الأسود في الهند خلال الاحتفال بيوم الحياة البرية

الأربعاء 06/مارس/2019 - 09:08 ص
صدى البلد
أ ش أ
شاهد السياح النمر الأسود النادر في محمية تادوبا في منطقة شاندرابور بولاية مهاراشترا بالهند وهي موطن للنمور والفهود والدببة والضباع.

وقال مسؤولون بالمحمية، وفقا لصحيفة (آشيان أيدج) الهندية، إن رؤية النمر الأسود حدثت خلال هذا الأسبوع والعالم يحتفل بيوم الحياة البرية.

ويعتقد المسؤولون أن هذا النمر الأسود هو نفسه الذي ظهر في كاميرات الرصد في مايو 2018 .

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