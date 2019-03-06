ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

رئيس جامعة المنوفية:نبحث إنشاء كلية للذكاء الصناعي

الأربعاء 06/مارس/2019 - 11:32 ص
صدى البلد
مروة فاضل
استقبل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية صباح اليوم الدكتورة ماجى نصيف مديرة هيئة فولبرايت بالقاهرة بحضور الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور أسامه مدنى عميد كلية الآداب والمستشار الإعلامى لرئيس الجامعة قبل التوجه للقاء الباحثين لتعريفهم بمنح الهيئة والتخصصات المطلوبة وشروط التقديم.

رحب مبارك بوفد الهيئة فى رحاب جامعة المنوفية فى إطار زيارات الهيئة الدورية لزيادة قاعدة الانتشار بين الباحثين وتشجيع المزيد للاستفادة من المنح المقدمة. 

أوضح مبارك أن توجهات الدولة حاليا إلى التكنولوجيا المتطورة وإنشاء الكليات الإلكترونية، مشيرا إلى أن الجامعة تبحث إنشاء كلية للذكاء الاصطناعى لتواكب التوجه الحديث وتوفر البيئة الأكاديمية والبحثية المناسبة لتخريج طالب قادر على مواجهة التحديات المستقبلية، وهذا ما تتطلبه الجامعة فى الفترة القادمة من منح تخص مجالات الذكاء الاصطناعى والنانوتكنولوجى، وبحث سبل التعاون لتحقيق هذه المتطلبات.

وفى ختام اللقاء تبادل الطرفان الهدايا التذكارية باسم جامعة المنوفية وهيئة فولبرايت، متمنيا للوفد لقاءً مثمرا مع الباحثين.
رئيس جامعة المنوفية:نبحث إنشاء كلية للذكاء الصناعي
رئيس جامعة المنوفية:نبحث إنشاء كلية للذكاء الصناعي
رئيس جامعة المنوفية:نبحث إنشاء كلية للذكاء الصناعي
رئيس جامعة المنوفية:نبحث إنشاء كلية للذكاء الصناعي

ترشيحاتنا

تصادم جديد في البحيرة.. مصرع سائق وإصابة آخر على صحراوي وادي النطرون

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6 - 3 - 2019 والقنوات الناقلة

الكهرباء: تخصيص أكثر من 4 مليارات دولار لتطوير شبكات النقل والتوزيع

الملك سلمان وولي العهد يعزيان ترامب في ضحايا أعاصير ألاباما

بعثة جورماهيا الكيني تصل إلى القاهرة لمواجهة الزمالك بالكونفدرالية

إنجي وجدان تكشف سبب ارتدائها باروكة في طلعت روحي

استطلاع رأي يتوقع فوز بيني جانتس على نتنياهو في الانتخابات القادمة

الدمرداش يطالب وزير الزراعة بحل أزمة وقف تصدير البصل للسعودية

تعديلات في قانون الجمارك لتحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية

رئيس الإمارات ونائبه يعزيان الرئيس الأمريكي في ضحايا أعاصير ألاباما

بثروة 49 مليار دولار.. وريثة لوريال الفرنسية تتربع على عرش أغنى امرأة بالعالم

الأرصاد تحدد موعد استقرار حالة الطقس.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فريق أطفال بلا مأوى ببني سويف ينقذ طفلا ويعيده لأسرته

دقلديانوس امبراطور لقب عصره بـ عصر الشهداء.. وعثر على تمثاله في أرض مسجد.. صور

إعدام 3 أطنان لحوم فاسدة بالبحيرة خارج الكتلة السكنية

الأساطير الصينية والتاج الملكي تزين كنوز قصر المنيل بمتحف الوادي الجديد.. صور

تحول إلى موضة.. شارب طيار هندي يشبه مقود الدراجة

فيديو

رئيس اتحاد الإسكواش: نحن أصحاب المراكز الأولى على مستوى العالم.. فيديو
التأمين الصحي: نستهدف تلاميذ 9788 مدرسة في ثاني مراحل حملة التقزم والأنيميا
باحثة في الشئون الأفريقية: القارة تواجه تحديات الهجرة غير الشرعية والإرهاب.. فيديو
إسعاد يونس:عادل إمام طلب مني تغيير اسمي لهذا السبب.. فيديو
متحدث مجلس الوزراء: وافقنا على تقنين أوضاع 783 كنيسة ومبنى .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟