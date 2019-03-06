في المنوفية.. إقرار حملة التقزم والأنيميا بـ 50 قرشا

سادت حالة من الغضب بين أولياء أمور مدرسة كفر الحمادية الابتدائية بمركز بركة السبع، بمحافظة المنوفية، وذلك عقب طلب 50 قرشا من كل طالب مقابل إقرار ولي الأمر بالموافقة على حملة الأنيميا والتقزم.



وأكد عبده خضر أحد أهالي القرية، أنهم فوجئوا بإدارة المدرسة تطلب من كل طالب نصف جنيه عند تسليم إقرار الموافقة من ولي الأمر بتوقيع الكشف ضمن حملة التقزم.



وأكد، أن دور مدير الإدارة غير موجود ولا يعلم شيء، موضحا أن المدرسة تعاني من العديد من المشكلات دون حل.



فيما أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنهم لا يعلمون شيئا عن ذلك الموضوع وسيتم التحقيق في الواقعة، مطالبا الأهالي بعدم دفع أي أموال مقابل الإقرار.



وكان اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، دشن مبادرة رئيس الجمهورية "أطفال اليوم قادة الغد" للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة بمدرسة الأحمدية بشبين الكوم، بحضور وكيل وزارة الصحة ومدير عام فرع التأمين الصحي بالمنوفية ورئيس مجلس المدينة ومدير عام الإدارة التعليمية بشبين الكوم.

