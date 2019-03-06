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ديني

الأوقاف تكشف عن موضوعات حملة مكارم الأخلاق خلال شهر رجب

الأربعاء 06/مارس/2019 - 02:38 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف موضوعات الدروس الأخلاقية لحملة ” مكارم الأخلاق ” لشهر رجب 1440هـ ،والتي تقرر نشرها مكتوبةً في مجلة ” منبر الإسلام ” التي تصدر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وذلك تيسيرا على الأئمة والواعظات للإطلاع عليها بسهولة ويسر .

وقالت الوزارة في بيان لها إن هذه الخطوة تأتي في إطار استمرار حملة ” مكارم الأخلاق ” للتعريف بأخلاق نبي الإسلام (صلى الله عليه وسلم) ورحمته وتسامحه وكون رسالته رحمة للعالمين ، وكشف زيف الفكر المتطرف والجماعات الإرهابية المتطرفة التي أضرت بصورة الإسلام وأساءت إلى صورة الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) .

والموضوعات هي :
الإثنين 4 رجب 1440 هـ الموافق 11/ 3 /2019م بعنوان : ( التعاون على البر والتقوى) .
الإثنين 11 رجب 1440 هـ الموافق 18/ 3 / 2019م بعنــوان: ( البـِــــــــر ) .
الإثنين 18 رجب 1440 هـ الموافق 25 / 3 / 2018م بعنوان: ( الحيــــــــــاء ).
الإثنين 25 رجب 1440 هـ الموافق 1 / 4 / 2018م بعنوان : ( التوكل على الله ) .

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