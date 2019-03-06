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أخبار البلد

عمومية المهندسين توافق على ميزانية 2018 و 2019

الأربعاء 06/مارس/2019 - 05:46 م
صدى البلد
محمود محسن
وافق أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، على اعتماد ميزانية النقابة للعام المنقضي 2018، وموزانة عام 2019.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للمهندسين، بمقر النقابة العامة.

وناقشت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، ميزانية عام 2018، والذى حققت النقابة بها فائض بلغت قيمته 178 مليون جنيه، نتيجة تقليل المصروفات خلال العام الحالى عن مثيلاتها خلال العام الماضى، بالإضافة إلى فائض بصندوق الرعاية الصحية، وذلك بعد عجز بميزانية 2017 بلغ نحو 222 مليون جنيه، بالإضافة إلى موزانة 2019.

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