سوريا الديمقراطية تعلن أسر 400 عنصر من داعش

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أنها أسرت 400 من مقاتلي تنظيم داعش أثناء محاولتهم الفرار من الباغوز شرقي سوريا.



استسلم المئات من مقاتلي وعناصر تنظيم داعش الإرهابي في قرية الباغوز، لقوات سوريا الديمقراطية، بحسب ما أعلن متحدث باسم الأخيرة.



ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث لـ"قسد" المدعومة من واشنطن أن المئات من أعضاء داعش استسلموا لدى مغادرتهم آخر جيب للتنظيم المتشدد شرق سوريا، وسط أكثر من 6500 شخص، معظمهم مدنيين، تم إجلاؤهم خلال الساعات الأخيرة.



وتتراجع عناصر تنظيم داعش أمام تقدم قوات سوريا الديمقراطية في قرية الباغوز، لكنها لا تزال تحتفظ بجيوب أخرى في مناطق نائية، وتشن هجمات بأساليب حرب العصابات في مناطق أخرى فقدت السيطرة عليها.



وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الأثنين، أنها أبطأت وتيرة الهجوم، بسبب وقوع الكثير من المدنيين في مرمى القتال.