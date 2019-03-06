يوم الرعب في بريطانيا.. العثور على عبوة مريبة داخل البرلمان

يبدو أنه يوم العبوات المشبوهة في بريطانيا، حيث أعلنت الشرطة البريطانية أنها تتعامل مع جسم مريب عثر عليه داخل مبنى البرلمان.



ومنذ قليل، أعلنت الشرطة الاسكتلندية أنها نفذت تفجيرا محكوما لعبوة ناسفة عُثر عليها في جامعة جلاسجو.



وأخلت الشرطة مباني في جامعتين بريطانيتين، اليوم الأربعاء، عقب تلقيها بلاغات عن وجود عبوات مثيرة للريبة بعد يوم من إرسال طرود ملغومة إلى مطارين وأكثر محطات القطارات ازدحاما في لندن.



وقالت الشرطة في شرق إنجلترا إنها طوقت جامعة إسكس وأخلت بعض المباني بعد أن تلقت اتصالا يفيد بوجود طرد مريب. واستدعت فريق إبطال المفرقعات.



وفي أسكتلندا، قالت جامعة جلاسجو إنها أغلقت عدة مبان وألغت المحاضرات بعد العثور على طرد مريب في حجرة البريد.



وقالت الشرطة إنه يتعين إغلاق المباني حتى نهاية اليوم لكن لم تتوافر مزيد من المعلومات عن طبيعة الطرد.

