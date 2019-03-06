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ديني

الأوقاف: فصل أي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات

الأربعاء 06/مارس/2019 - 07:25 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
أكدت وزارة الأوقاف أنها ستطبق القانون بحسم ، باتخاذ إجراءات فصل أي موظف بالأوقاف والجهات التابعة يثبت تعاطيه للمخدرات ، والممتنع عن التحليل في حكم المتعاطي، تفعيلا للمادة (69) فقرة (7) من قانون 81 لسنة 2016م ، والمادة (177) من اللائحة التنفيذية للقانون .

وأوضح الوزير في تصريحات له، أن تعاليم الدين ومصلحة الوطن تقتضيان التعامل بمنتهى الحسم تجاه المدمنين ومتعاطي المخدرات ، كونهم طاقة سلبية في المجتمع، فضلا عما قد يترتب على بقاء المدمن في الوظيفة العامة من مفاسد ، علما بأن الاختبارات ستكون مفاجئة ومن جهات معتمدة .

ومن جانبه وجه وزير الأوقاف بتكثيف أنشطة الوزارة التثقيفية في مواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات .

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