تعرف على سبب تسمية شهر رجب بهذا الاسم

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ رجب لعام 1440ه، وأعلنت الدار أن يومَ الجمعة المقبل هو أول أيام شهر رجب.



وحول تسمية شهر رجب بهذا الاسم، أن العرب سمته رجب لأنها كانت ترّجبه أى تعظمه، وكانوا يسمونه أصم لأنهم لا يسمعون فيه صوت الحرب.



ووضعت العرب العاربة وهم القحطانيون أسماء الاثني عشر شهرا، ربطتها بالقمر ومنازله، وهو ما يعرف بالشهور القمرية، فاصطلحوا على هذه التسمية، لكنها لثقلها وصعوبتها، صارت غير مستعملة، وعرف هنا الشهر السابع من السنة المعروف الآن بـ"رجب" بـ"الأصم"، لكن العرب المستعربة وهم العدنانيون وضعوا لهذا الشهور أسماء وهى الموضوعة حتى الآن، وذلك بحسب دراسة لجامعة "ميشيجان" الأمريكية، بعنوان " اللغة العربية الفصحى المتقدمة".



وبحسب كتاب " الشيخ عبد القادر الجيلانى وآراؤه الاعتقادية والصوفية" للشيخ سعد القحطانى، أن رجب هو اسم من الأسماء المشتقة واشتقاقه من الترجيب والترجيب هو التعظيم عند العرب، يقال "رجبت هذا الشهر إذا عظمته ثم ساق العديد من الأقوال فى تسمية رجب ختمها بقوله فرجب ثلاثة أحرف راء وجيم وباء فالراء رحمة الله والجيم جود الله تعالى والباء بر الله.

