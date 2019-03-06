تفاصيل اغتصاب سائق توك توك لطفلة بائعة مناديل تحت تهديد السلاح

استدرجها واعتدى عليها جنسىا تحت تهديد السلاح.. جريمة جديدة شهدتها مدينة حلوان جنوبي العاصمة، بطلها سائق توك توك استدرج بائعة مناديل بالغة من العمر 15 عاما واعتدى عليها.



تجوب الفتاة شوارع حلوان لتبيع المناديل، لكسب قوت يومها إلا ان طريقها اوقعها بين مخالب ذئب بشري، تحدث معها واستدرجها الى منطقة نائية وأشهر السلاح في وجهها وهددها، ثم اعتدى عليها جنسيا تحت تهديد السلاح.



تحريات الاجهزة الامنية، كشفت ان الفتاة تدعى م.أ تبلغ من العمر 15 عاما، وتوجهت لقسم الشرطة وحررت محضرا يفيد تعرضها لاعتداء جنسي على يد سائق توك توك تحت تهديد السلاح.



وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم م.ر.ا، 22 عاما، ويعمل سائق توك توك.