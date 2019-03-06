أحمد موسى: النادي الأهلي كشف كذب الهارب معتز مطر

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن معتز مطر، ادعى كذبا أن الأجهزة الأمنية ستلقي القبض على والدته من النادي الأهلي.



وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد « معتز مطر نشر صورة للأجهزة الأمنية أمام النادي الأهلي، وأكد أن الأمن يستعد لإلقاء القبض على والدته من داخل الأهلي»، معلقًا «هو الأمن محتاج يعمل كل ده عشان أمك ولا أبوك ولا أي حد».



وأوضح موسى أن الأهلي كشف الحقيقة، وأصدر بيانا، أكد أن قوات الأمن متواجدة أمام نادي الأهلي، للقيام بدورها في تأمين مباراة الفريق مع بيراميدز في منافسات دوري الشباب، حيث نفت القلعة الحمراء الأكاذيب التي نشرها معتز مطر، معلقًا «الأهلي وضح الحقيقة وقال للعميل أنت كذاب يا معتوه».