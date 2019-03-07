أفضل 7 هواتف ذكية لـ2019.. مقارنة مذهلة بين iPhone وSamsung وHuawei

ما هو أفضل هاتف ذكي متميز بالنسبة لك؟ هذا ما سألته صحيفة الجارديان الإنجليزية لقرائها في العالم، وساعدتهم في ذلك من خلال عرض دليل لأهم الهواتف المحمولة بما في ذلك iPhone و Samsung و Huawei.





واعتبرت الصحيفة أن هناك معايير لشراء الهواتف الذكية مثل الجودة المتاحة والأسعار وعمر البطارية وأداء الكاميرا والشاشة والتصميم.





1- هواوي مات 20 برو Huawei Mate 20 Pro





يعرض الهاتف بـ899 جنيهًا إسترلينيًا، وإذا كنت تريد فقط أفضل هاتف متوفر حاليًا ، فهو هاتف Huawei Mate 20 Pro، حيث لا يشتمل أي هاتف آخر على العديد من الميزات المتطورة في هذا الجهاز الرائع المظهر والمصمم بشكل جيد.





ويأتي الهاتف بشاشة تقاس بالبوصة، OLED +QHD 6.38.





ويحتوي الجهاز على نظام التعرف في الجزء العلوي من الشاشة وهو نظام ثلاثي الأبعاد يستخدم الأشعة تحت الحمراء ، وهو أكثر أمانًا بكثير من الإصدارات المستندة إلى الكاميرا ثنائية الأبعاد.





والهاتف مزود بماسح بصمة حساس للضغط مباشرة، تحت الشاشة.





وفي الخلف ، يوجد نظام كاميرا ثلاثية رائعة قادرة على تكبير هجين يصل إلى 5x ،ويتيح تكبير بزاوية عريضة 0.6 X .





ويتاح الجهاز بذاكرة RAM سعة 8 جيجابايت ، وسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت.





ويتوفر بالجهاز بطارية تستمر ليومين من الاستخدام الكثيف ، أو لفترة أطول بكثير مع الاستخدام الأخف.





ومرفق مع الجهاز شاحن سريع بسرعة 40 واط عبر الكابل وشاحن لاسلكي بسرعة 15 واط.





ويمكن لجهاز Mate 20 Pro شحن جهاز آخر متوافق لاسلكيًا.









2- أبل آيفون إكس إس Apple iPhone XS





يتاح الهتاف بـ 999 جنيهًا إسترلينيًا أو 999 دولارًا أمريكيًا.





ويجمع هاتف iPhone XS بين شاشة 5.8 بوصة مذهلة وجيدة الحجم وجسم أنيق وأداء رفيع المستوى في الحزمة الأكثر جاذبية من أبل حتى الآن.





وبالجهاز خاصية Face Id، وهي أفضل نظام للتعرف على الوجوه، ونظام الكاميرا المزدوج في الخلف ، ومزود بمعالج A12 Bionic ونظام التنقل عبر الإشارة الرائد في نظام iOS ، والذي حل محل زر الصفحة الرئيسية من اي فون في النسخ السابقة.





وآيفون إكس إس مزود بجوانب فولاذية مقاومة للصدأ .





وتعد أكبر سلبيات الجهاز هي السعر ، والذي من المرجح أن يكون عند 1000 جنيه استرليني وعمر البطارية غير الطويل نسبيًا.





ويتمتع جهاز iPhone XS بشحن لاسلكي ويدعم الشحن السريع عبر كابل USB-C.





ومن الملاحظ أن أداءه ليس جيدًا عند الاتصال ببيانات 4G في المناطق المزدحمة ، إذا ما تمت مقارنته بـ Mate 20 Pro.





3- أبل ايفون XR





ويتاح الجهاز بسعر أقل من إكس إس، حيث يتوافر ب 749 دولارًا.





ويقدم iPhone XR بسعر أرخص قليلًا من معظم أجهزة آبل.





ويتمتع الهاتف بعمر بطارية أفضل أيضًا ، ولكنه يحتوي على كاميرا أسوأ ، وشاشة أكبر قليلًا ، ولكنها أسوأ من الألمنيوم والزجاج ، بدلًا من الفولاذ المقاوم للصدأ.





ويبدو هاتف iPhone XR مذهلًا باللون الأحمر ، ولكنه ليس رخيصًا بأي شكل من الأشكال ، حيث يكلف الكثير وهي الميزة التي تتفوق فيها هواتف المنافسين.





4- ابل ايفون XS ماكس





ويتاح الجهاز ب 1،099 جنيهًا إسترلينيًا أو 1،099 دولارًا.





ويتميز جهاز iPhone XS Max بشاشة ضخمة، لكنه أكثر تكلفة وأكبر وأثقل ، وهذا يجعل من الصعب التعامل معه يومًا بعد يوم ، مما يعني أن جهاز iPhone XS الأصغر هو الخيار الأفضل.





5- Samsung Galaxy S9





عرضت شركة سامسونج الكورية الجنوبية جهاز سامسونج جالاكسي إس 9 بسعر تنافسي مع هواتف أبل بـ649 جنيهًا إسترلينيًا أو 619 دولارًا.





ويتلاءم هاتف سامسونج الأصغر حجمًا مع المستخدمين بشاشة 5.8 بوصة وهيكل صغير، إلا أن عمر البطارية لا يتجاوز يومًا تقريبًا ، كما أن كاميرته ليست جيدة تمامًا مثل كاميرا Pixel 3 أو iPhone XS أو Mate 20 Pro.





ولذا، طرحت الشركة الكورية هاتف Galaxy S10 لعام 2019.





6- Samsung Galaxy S9 Plus





يعرض سعر هاتف سامسنوج جالاكسي إس 9 بلس بسعر739 دولارًا.





وتشتمل النسخة الأكبر من شاشة Galaxy S9 أيضًا على نظام كاميرا مزدوج في الخلف ، وهو ليس جيدًا تمامًا مثل المنافسين ، لكن لديه عمر أفضل للبطارية.





وعلى الرغم من الشاشة الرائعة ، يبدو تصميم سامسونج جالاكسي إس 9 بلس ليس الأفضل ولذا، تم استبداله مؤخرًا بـ+ Galaxy S10 لعام 2019.





7- Samsung Galaxy Note 9





يتاح هاتف سامسونج جالاكسي نوت 9 بسعر 899 جنيهًا إسترلينيًا / 899 دولارًا أمريكيًا.





ويقدم Galaxy Note 9 من سامسونج شيئًا مختلفًا إلى حد ما ، مع عمر بطارية طويل وشاشة ضخمة وقلم S Pen المهم جدًا.