أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم .. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب والعملات الأجنبية، اليوم، الخميس، الموافق 7-3- 2019.



وجاءت أسعار الذهب:

عيار 24: 715 جنيهًا .

عيار 21: 626 جنيهًا.

عيار 18: 536 جنيهًا.

الجنيه الذهب: 5008 جنيها.



فيما جاءت أسعار العملات:

الدولار الأمريكي: بيع 17.55 جنيه، وشراء 17.42 جنيه.

اليورو: بيع 19.98جنيه، وشراء 19.74 جنيه.

الجنيه الإسترليني: بيع 23.12جنيه، وشراء 22.94 جنيه.

الين اليابانى: بيع 15.67 جنيه، وشراء 15.55 جنيه.

الفرنك السويسرى: بيع 17.54 جنيه، وشراء 17.41 جنيه.

