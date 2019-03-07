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مياه الإسكندرية تسيطر على تسرب الكلور يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الخميس 07/مارس/2019 - 09:33 ص
صدى البلد
آيات أحمد
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، جولة في أهم مانشيتات الصحف الصادرة صباح اليوم، الخميس، وقدمها الإعلامي أحمد مجدي:

وجاءت المانشيتات كما يلي:
ميلانيا ترامب تمنح جائزة المرأة الشجاعة المصرية "الأم ماجى"
التراس: تكليفات رئاسية بتطوير السكة الحديد بأحدث التكنولوجيات
مياه الإسكندرية: سيطرنا على تسرب الكلور فى أقل من دقيقة
رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للكهرباء خلال الصيف
اليوم.. التعليم تعلن جدول الامتحان التجريبى الثانى لأولى ثانوى

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