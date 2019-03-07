مياه الإسكندرية تسيطر على تسرب الكلور يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، جولة في أهم مانشيتات الصحف الصادرة صباح اليوم، الخميس، وقدمها الإعلامي أحمد مجدي:



وجاءت المانشيتات كما يلي:

ميلانيا ترامب تمنح جائزة المرأة الشجاعة المصرية "الأم ماجى"

التراس: تكليفات رئاسية بتطوير السكة الحديد بأحدث التكنولوجيات

مياه الإسكندرية: سيطرنا على تسرب الكلور فى أقل من دقيقة

رئيس كهرباء مصر العليا: لا انقطاع للكهرباء خلال الصيف

اليوم.. التعليم تعلن جدول الامتحان التجريبى الثانى لأولى ثانوى



