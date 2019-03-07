ضبط راكب حاول تهريب 700 قرص مخدر بمطار القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة أحد الركاب لتهريب قرابة 700 قرص مخدر كانت مخبأة داخل عبوة مثلجات بحقيبته.



تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى خلال اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على الركاب، من ضبط راكب يحمل جنسية إحدى الدول العربية حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المتجهة إلى إحدى الدول العربية ، وبحوزته (690 قرصا لعقار "الترامادول" المخدر) كانت مخبأة بإحدى حقائبه داخل عبوة مثلجات "جركن"، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات.



وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار الجهود الأمنية الأمنية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ والموانئ المختلفة، وضبط الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حيازة المواد والأقراص المخدرة بقصد التهريب.