الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة.. تعرف على التفاصيل.. فيديو

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استقرارا واضحًا في الأحوال الجوية تشهدها البلاد اليوم.



وأشار "شاهين" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباحك مصري" المُذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، إلى أن درجات الحرارة ترتفع بشكل تدريجي للوصول إلى المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام.



وأوضح "شاهين" أن درجة الحرارة اليوم ستصل إلى 21 درجة على القاهرة، على أن تستمر في الارتفاع خلال الأيام المقبلة بشكل طفيف، محذرًا من تكوّن الشبورة المائية الكثيفة على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية.

