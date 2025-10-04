الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" بجميع المحافظات

عقدت وزارة الأوقاف 2963 ندوة علمية بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن البرنامج الدعوي الأسبوعي "مجالس الذاكرين"، الذي ينفذ بالمساجد الكبرى.

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الوعي الديني الرشيد، والتصدي للأفكار المتطرفة، ومواجهة التراجع الأخلاقي، من خلال إعادة ربط الجمهور بالموروث الإسلامي الصحيح، وبناء الشخصية المصرية على أسس دينية ووطنية متماسكة.

وتناولت الندوات هذا الأسبوع قراءة وشرح باب من كتاب "الأذكار" للإمام يحيى بن شرف النووي، المتوفى (676هـ)، بعنوان: "باب: أذكار الركوع"، مع تلاوة سورة "يس"، ومجلس للصلاة على سيدنا النبي ﷺ.

ومن المقرر استمرار تنفيذ "مجالس الذاكرين" أسبوعيًّا، في إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية والتربوية الشاملة.

الأوقاف تطلق البرنامج التثقيفي للطفل

وفي السياق ذاته أطلقت وزارة الأوقاف البرنامج التثقيفي للطفل للعام الدراسي (2025م–2026م)، بمشاركة 20880 مسجدًا، ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك في إطار جهود الوزارة العلمية والدعوية والتربوية.

ويهدف البرنامج إلى تنمية القيم الدينية والأخلاقية والوطنية لدى الأطفال، وترسيخ مفاهيم الدين الصحيح والمجتمع الراشد، بما يُسهم في تكوين جيل واعٍ قادر على مواجهة الأفكار المتطرفة.

ويتضمن البرنامج أنشطة تفاعلية ودروسًا تربوية ودينية، إضافة إلى مسابقات تعليمية وتوزيع مواد تشجيعية، مع متابعة أثر الأنشطة لضمان تحقيق أهداف البرنامج وتعزيز الانتماء الوطني وغرس القيم الإسلامية منذ الصغر.

ويأتي البرنامج استمرارًا لجهود وزارة الأوقاف في مكافحة التطرف الفكري والديني، مع التركيز على تنمية شخصية الأطفال الوطنية والدينية منذ مراحلهم المبكرة.