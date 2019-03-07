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أخبار العالم

صفعة جديدة للدوحة.. الفيفا: دول خليجية تشارك قطر في تنظيم مونديال 2020

الخميس 07/مارس/2019 - 02:00 م
أمير قطر السابق وموزة
أمير قطر السابق وموزة
أحمد قاسم
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يدرس إشراك سلطنة عمان ودولة الكويت في استضافة بعض مباريات كأس العالم لكرة القدم، المقررة إقامتها في قطر، عام 2022.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن "فيفا" رفض الإدلاء بمعلومات في هذا الصدد عند طلب التعليق، إلا أن رئيس الاتحاد جياني انفانتينو يرغب في رفع عدد المنتخبات المتنافسة إلى 48 منتخبا في عام 2022، مع جعل قطر مستضيفة مشاركة مع عمان والكويت.

وبحسب "نيويورك تايمز"، سوف سيتم اتخاذ قرار رسمي في يونيو المقبل، لكن مسئولي "فيفا" أكدوا أن قطر لن تستطيع أن تنظم البطولة وحدها بمشاركة 48 منتخبًا.


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