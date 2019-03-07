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برلمان

وزراء التجارة والإنتاج الحربي بصناعة النواب.. الأسبوع المقبل

الخميس 07/مارس/2019 - 02:59 م
صدى البلد
محمود فايد
تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، الأحد المقبل، طلبي الإحاطة المقدم من سليمان وهدان وكيل المجلس، الأول بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة بتسجيل بعض الماركات التجارية دون تحديد مواصفات موحدة مما أدى إلى احتكار الاستيراد على فئة محددة من أصحاب النفوذ والعلاقات، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وتضمن الطلب الثاني قيام هيئة التنمية الصناعية بالتعاقد مع أحد رجال الأعمال لإنشاء مصنع بنجر سكر على قطعة أرض بجنوب بورسعيد ولم يتم إنشاؤه حتى الآن، حسبما ورد بطلب الإحاطة، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

ومن المقرر أن يناقش الأعضاء، يوم الإثنين، دور قطاع الإنتاج الحربي في دعم القدرة التنافسية للصناعة المصرية من خلال زيادة الإنتاجية والمكون المحلي في الصناعة في ظل اهتمام الدولة بالإنتاج وتحقيق قيمة مضافة وإحلال الخامات المحلية بالخامات المستوردة، بحضور اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي.

ويوم الثلاثاء، يناقش الأعضاء طلب الإحاطة المقدم من النائب قاسم فرج، بشأن تخصيص 26 ألف فدان بمدينة أطفيح بمحافظة الجيزة منذ عام 2016 واعتبارها منطقة صناعية وذلك بموجب قرار جمهوري، ولم يتم اتخاذ خطوات عملية حيالها حتى الآن واقتصار الأمر على تكليف الهيئة العامة لتعاونيات البناء والتعمير لمكتب استشاري أسباني لتخطيط المنطقة حسبما ورد بطلب الإحاطة، بحضور رئيس الهيئة العامة للاستثمار، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء، رئيس هيئة التنمية الصناعية، سكرتير عام محافظة الجيزة، وطلب الإحاطة المقدم من محمد أحمد فؤاد، بشأن بطء إجراءات تجديد رخصة المنشآت الصناعية بسبب عدم وجود تنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وأجهزة المدن العمرانية الجديدة الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل عمل المنشآت الصناعية والإضرار بمصالحها وعزوف المستثمرين حسبما ورد بطلب الإحاطة.

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