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حوادث

ضبط مدير مطبعة بالسلام يقلد المطبوعات الحكومية

الخميس 07/مارس/2019 - 04:25 م
ضبط - أرشيفية
ضبط - أرشيفية
كتب محمد صبرى
تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط مدير مطبعة بالسلام لقيامه بتقليد المطبوعات بدون تصريح من مصلحة التسجيل التجارى.

وتمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة، من ضبط "المدير المسئول بإحدى المطابع" الكائنة ـ دائرة قسم شرطة السلام أول ومقيم بذات العنوان ، لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة عمله بدون تصريح من مصلحة التسجيل التجاري.

وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على المضبوطات التالية (عدد 8 زنكات مدون عليها أسماء بعض الجهات الحكومية والخاصة - كمية من المطبوعات مدون عليهم إسم إحدى مكاتب التموين).

وإعترف بتقليد المضبوطات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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