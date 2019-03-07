تعليمات ومهام خاصة من جروس للاعبي الزمالك استعدادا لـ جورماهيا

عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، محاضرة فنية مع اللاعبين، قبل انطلاق المران على ملعب النادي، اليوم.



وتحدث جروس مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية، وأعطاهم بعض التعليمات والمهام الخاصة، استعدادا للقاء جورماهيا الكيني في الكونفيدرالية.



وطالب المدير الفنىي جميع اللاعبين بالتركيز وتنفيذ المطلوب منهم علي أكمل وجه، خاصة فى المرحلة المقبلة؛ لمواصلة الانتصارات.



ويواجه الزمالك فريق جورماهيا الكيني، الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الأفريقية.