ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تعليمات ومهام خاصة من جروس للاعبي الزمالك استعدادا لـ جورماهيا

الخميس 07/مارس/2019 - 04:28 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، محاضرة فنية مع اللاعبين، قبل انطلاق المران على ملعب النادي، اليوم.

وتحدث جروس مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية، وأعطاهم بعض التعليمات والمهام الخاصة، استعدادا للقاء جورماهيا الكيني في الكونفيدرالية.

وطالب المدير الفنىي جميع اللاعبين بالتركيز وتنفيذ المطلوب منهم علي أكمل وجه، خاصة فى المرحلة المقبلة؛ لمواصلة الانتصارات.

ويواجه الزمالك فريق جورماهيا الكيني، الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الخميس 7-3-2019 والقنوات الناقلة

نويت الانتحار أنا وحبيبة قلبى.. التفاصيل الكاملة لحادث وفاة خلف ونعيمة بسوهاج

أولى جلسات محاكمة لاعب أسوان و 43 آخرين فى خلية ولاية سيناء.. الاحد

التعليم تحقق في تبرع مرشح على مقعد أشمون بـ 16 كمبيوتر لمدرسة

فرمان يونانى يمنع شيكابالا من الانتظام فى الزمالك

دبلوماسي سعودي يكشف عن زيارة تاريخية للملك سلمان هذا الشهر

الأرصاد تعلن اليوم انتهاء فرص سقوط الأمطار.. فيديو

الداخلية: إرهابيو حسم تنكروا في زي عمال كهرباء لزرع عبوة ناسفة بـ الجيزة

شاهد.. رد فعل نيمار بعد إقصاء سان جيرمان

قطع المياه عن حى شرق وغرب شبرا الخيمة غدا

حسم عقوبة رئيس الزمالك في شكوى الأهلي.. 21 مارس

شربوه زبادو بالبرشام.. التفاصيل الكاملة لـ مقتل سائق توك توك بشبرا الخيمة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مميزات دورات المياه المتنقلة استعدادا لـ الكان.. ومواطنون: ياريت تستمر.. صور

أمريكان على أرض المنيا.. وفد سياحي يزور آثار تونا الجبل.. صور

المتحدث العسكري: تدمير 9 فتحات نفق على الشريط الحدودي بشمال سيناء.. صور

صانعة الأقفاص .. حياة كريمة تطرق باب الست ظريفة ..صور

العناية الإلهية تنقذ مواطنا قبل انهيار عقار الزيتون بـ 10 دقائق .. صور

فيديو

طرح أول سيارة طائرة في العالم بـ معرض جنيف.. فيديو
طرح برومو جديد لفيلم Penguins.. فيديو
علام: الضربات الاستباقية دليل نجاح الأمن في اختراق الإرهابيين.. فيديو
فيديوجراف | أبشع وسائل التعذيب على مر التاريخ
عمرو يوسف يوجه نصيحة لـ كارمن سليمان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟